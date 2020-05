Шевченко назвал видео, после которого немедленно выбрасывает телефон

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что для него финал Лиги чемпионов-2005 с "Ливерпулем" является самым драматичным в карьере, а видео одного момента он не может смотреть до сих пор.

В том матче "Милан" после первого тайма вел со счетом 3:0, но затем растерял все преимущество за шесть минут. В дополнительное время Ежи Дудек совершил настоящее чудо, отбив два удара в упор Андрея Шевченко.

"Даже сейчас я не могу смотреть на это! Когда я вижу это видео, я немедленно оборачиваюсь и выбрасываю телефон. Стоп, стоп!", - цитирует Шевченко Footboom.

😱 Jerzy Dudek to the rescue

THAT double save = 🔥🔥🔥



Liverpool's 2005 hero turns 47 today 🎈#UCL | @LFC pic.twitter.com/3me2vDJViJ