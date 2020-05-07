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7 мая • обновлено в 22:18
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Шевченко назвал видео, после которого немедленно выбрасывает телефон

4.1т
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что для него финал Лиги чемпионов-2005 с "Ливерпулем" является самым драматичным в карьере, а видео одного момента он не может смотреть до сих пор.

Андрей Шевченко в матче с "Ливерпулем"

Андрей Шевченко в матче с "Ливерпулем"

В том матче "Милан" после первого тайма вел со счетом 3:0, но затем растерял все преимущество за шесть минут. В дополнительное время Ежи Дудек совершил настоящее чудо, отбив два удара в упор Андрея Шевченко.

"Даже сейчас я не могу смотреть на это! Когда я вижу это видео, я немедленно оборачиваюсь и выбрасываю телефон. Стоп, стоп!", - цитирует Шевченко Footboom.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко до сих пор остается кумиром в Италии, о чем свидетельствует то, что врачи наносят его фамилию на свои медицинские халаты.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
финал Лиги чемпионов
Персона
Андрей Шевченко
Место
Турция Стамбул
Теги
ФК Милан ФК Ливерпуль
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