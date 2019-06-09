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"Шева! Шева!" Переполненная "Арена Львов" устроила стоячие овации Шевченко

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Стадион "Арена Львов" устроил овации главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко после победы над командой Сербии.

При счете 5:0 трибуны поднялись, и стоя приветствовали наставника команды, скандируя "Шева! Шева!". После того, как Андрей Николаевич из скромности проигнорировал эту речевку, стадион повторно начал выкрикивать прозвище легендарного специалиста. Второй раз Шевченко не сдержался и поблагодарил фанатов, приложив руку к сердцу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот трогательный момент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко устроили овации и на пресс-конференции после поединка.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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