"Шева! Шева!" Переполненная "Арена Львов" устроила стоячие овации Шевченко

Стадион "Арена Львов" устроил овации главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко после победы над командой Сербии.

При счете 5:0 трибуны поднялись, и стоя приветствовали наставника команды, скандируя "Шева! Шева!". После того, как Андрей Николаевич из скромности проигнорировал эту речевку, стадион повторно начал выкрикивать прозвище легендарного специалиста. Второй раз Шевченко не сдержался и поблагодарил фанатов, приложив руку к сердцу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот трогательный момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко устроили овации и на пресс-конференции после поединка.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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