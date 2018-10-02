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Шестикратный чемпион Англии не смог сосчитать убитых им людей

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Бывший вратарь английского "Ливерпуля" Брюс Гроббелар рассказал, как в юности воевал на стороне правительственных войск непризнанного государства Родезия.

"Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, ты видишь только тени в кустах. Ты не можешь распознать их (врагов), пока не увидишь белизну их глаз. Либо ты, либо они. Ты стреляешь, падаешь, и вокруг начинается пальба. Ты слышишь голоса своих: "Эй, капрал, я ранен". Ты говоришь им заткнуться, иначе нас всех убьют. Когда бой заканчивается, ты видишь тела повсюду. В первый раз все, что было в твоем желудке, выходит наружу", — поделился Гроббелар в интервью The Guardian.

На вопрос журналистов о количестве убитых им людей вратарь затруднился ответить. "Я не могу вам сказать", — сказал Гроббелар.

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В 1980 году вратарь, год отыгравший в Канаде, переехал в Англию, в клуб "Крю Александра". В том же году он присоединился к "Ливерпулю", в котором играл 14 лет. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом страны и выиграл Кубок европейских чемпионов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неизвестные во время матча ворвались на стадион и расстреляли болельщиков.

Место
Англия
Объект
ФК Ливерпуль
Источник
Источник:Lenta.ru
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