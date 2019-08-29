"Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов

В Монако в конгресс-центре "Гримальди-форум" состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020.
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" попал в группу С, где сыграет с английским "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и итальянской "Аталантой".
Матчи первого тура пройдут 17-18 сентября 2019 года. Полное расписание будет известно позже.
Реакция Сергея Палкина и Дарио Срны на попадание "Шахтера" в группу С
Список всех групп
Группа A: ПСЖ, "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"
Группа B: "Бавария", "Тоттенхэм", "Олимпиакос", "Црвена Звезда"
Группа C: "Манчестер Сити", "Шахтер", "Динамо" Загреб, "Аталанта"
Группа D: "Ювентус", "Атлетико", "Байер", "Локомотив" (Москва)
Группа E: "Ливерпуль", "Наполи", "Зальцбург", "Генк"
Группа F: "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Интер", "Славия"
Группа G: "Зенит", "Бенфика", "Лион", "Лейпциг"
Группа H: "Челси", "Аякс", "Валенсия", "Лилль"
В прошлом году "Шахтер" завершил выступление в ЛЧ на групповой стадии. В шестом туре "горняки" упустили победу над французским "Лионом", и не смогли выйти в плей-офф турнира, вылетев в Лигу Европы.
Напомним, что действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль". "Красные" в шестой раз в своей истории выиграли Лигу чемпионов сезона 2018/2019. В финальном матче на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде они обыграли земляков из "Тоттенхэма" – 2:0.
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