"Шахтер" вышел на игру с "Зарей" в ранге чемпиона.

Прямо сейчас "Шахтер" при поддержке своих болельщиков проводит матч с "Зарей". Да, из-за карантинных ограничений футбол в Украине пока что проходит при закрытых трибунах, но благодаря титульному партнеру клуба Parimatch настоящим фанам это не помешало оказаться на стадионе и быть еще ближе к команде, чем раньше.

Болельщики воспользовались уникальной возможностью ощутить чемпионский дух команды при помощи Zoom-трансляции. Каждый желающий в режиме онлайн окунулся в атмосферу матча "Шахтер" - "Заря", после которого вместе с дончанами отпразднует долгожданную победу в Премьер-лиге.

"Шахтер" собрал на трибунах "Олимпийского" около 5 тысяч фанатов ФК "Шахтер"

"Шахтер" собрал на трибунах "Олимпийского" около 5 тысяч фанатов ФК "Шахтер"