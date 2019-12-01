"Шахтер" сенсационно потерял очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 16-м туре чемпионата Украины по футболу неожиданно сыграл вничью в гостях с "Мариуполем". Поединок на стадионе им. Бойко завершилась со счетом 1:1

Обе команды были обескровлены травмами и дисквалификациями, поэтому выставили далеко не оптимальные составы. В первом тайме гости полностью контролировали встречу, но опасных моментов были единицы, а гол на 15-й минуте был забит с пенальти.

Хозяева запомнились лишь ударом в штангу на 32-й минуте, однако Пятов контролировал ситуацию.

Второй тайм стал шоком для "Шахтера". Уже на 3-й минуте Тищенко навесил с фланга, Болбат, выбивая мяч, попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Путря - 1:1.

Каштру пытался заменами внести свежесть в матч и вырвать победу, но "Мариуполь", построивший игру на контратаках, смог выстоять.

Донецкие игроки не сумели обыграть приазовцев впервые с 4 мая 2013-го, когда в Мариуполе команды тоже сыграли 1:1. С тех пор дончане выиграли у "Мариуполя" 15 матчей подряд.

"Мариуполь" – "Шахтер" 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 15, пенальти Тайсон, 1:1 – 49 Путря.

Мариуполь – Гальчук, Яворский, Чоботенко, Дава, Петерман, Мишнев, Полегенько, Горбунов, Тищенко, Путря (Bondar, 88), Фомин (Выскребенцев, 17; Романюк, 90).

Шахтер – Пятов, Хочолава, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Болбат, Тете (Соломон, 58), Маркос Антонио (Майкон, 78), Коноплянка, Сикан (Борячук, 69).

Предупреждения: Полегенько (14), Дава (18), Исмаили (31), Маркос Антонио (59), Хочолава (71), Петерман (78).

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" в пятом туре Лиги чемпионов сезона сенсационно сыграли в ничью в гостях с английским "Манчестер Сити". Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 1:1.

О спорте и не только – в нашем Instagram!