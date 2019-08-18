"Шахтер" с потерями победил во Львове

Донецкий "Шахтер" в 4-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл ФК "Львов". Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0.

Чемпионы страны владели инициативой все игровое время и легко забил два мяча в первом тайме. С интервалом в 6 минут в воротах хозяев расписались Марлос и Дентиньо.

После этого "горняки" перешли в энергосберегающий режим и уверенно довели встречу до успешного финала.

На 62-й минуте "Шахтер" мог забить третий мяч, но судья не засчитал забитый пенальти Алана Патрика из-за забежавших раньше времени в штрафную игроков. А с повторным ударом бразильца справился Сарнавский.

Радость от победы была омрачена серьезной травмой колена Александра Пихаленка и повреждением у Дентиньо. Бразильца на 53-й минуте заменил Маркос Антонио, а 22-летнего украинца на 74-й минуте унесли с поля на носилках.

ФК "Львов" – "Шахтер" 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 31 Дентиньо, 0:2 – 37 Марлос.

Львов – Сарнавский, Квасный, Братков, Приймак, Гончар, Мартан, Рафаэл Сабино (Зубков, 79), Педро Витор, Борзенко, Рожерио Шина (Богунов, 75), Ренан Абнер (Пернамбуко, 46).

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик (Пихаленок, 64; Додо, 74), Болбат, Марлос, Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Мораес.

Предупреждения: Матвиенко (23), Мартан (39), Гончар (47), Степаненко (59), Рафаэл Сабино (67), Маркос Антонио (88), Квасный (90).

Отметим, что игра 4-го тура УПЛ "Динамо" - "Мариуполь" была перенесена на 25 сентября из-за участия команд в еврокубках.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально объявило преемника Александра Хацкевича на посту тренера команды.

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