"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и прервал серию, которая длилась 26 матчей

"Шахтер" прервал серию из 26 матчей с пропущенными голами.

Благодаря победе над "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0 "Шахтер" прервал крайне неприятную серию, которая длилась 26 матчей.

Впервые с 16 февраля 2017 года "горняки" сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Тогда донецкий клуб одержал минимальную победу на "Сельтой" в 1/16 ЛЕ (1:0).

"Шахтер" оформил путевку в "финал восьми" турнира. В четвертьфинале команда Луиша Каштру встретится с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт". В первом поединке швейцарцы разгромили соперников со счетом 3:0.

Напомним, что решающие матчи Лиги Европы пройдут с 10 по 21 августа в четырех городах Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" прокомментировал победу команды над "Вольфсбургом".