"Шахтер" раскрыл свой заработок за сезон

Донецкий "Шахтер" представил традиционный годовой финансовый отчет за сезон 2019/20, охватывающий всю деятельность клуба.

В смету вошли главные события сезона, спортивные результаты, трансферы и финансы, инфраструктура и коммуникации, корпоративная социальная ответственность и прочее.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте "горняков", общие доходы с учетом НДС составили 2 миллиарда 522 миллиона гривен.

На продаже и аренде игроков чемпион Украины заработал 928 млн гривен. Выплаты от УЕФА и ФИФА принесли "оранжево-черным" 1 миллиард 256 миллионов гривен, а еще 338 млн гривен клуб получил от коммерческой деятельности.

В сезоне-2019/20 "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 миллиона гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 317,9 миллиона гривен.

Донецкий "Шахтер" групповой этап в Лиге чемпионов сезона начнет 21 октября поединком в Мадриде против "Реала". Поединок начнется в 19:55.

Ранее букмекеры назвали итоговое место "Шахтера" в Лиге чемпионов 20/21. По мнению аналитиков, "горняки" по итогам выступлений в групповом этапе займут четвертое место и завершат выступление в еврокубках.