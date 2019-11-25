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25 ноября • обновлено в 13:21
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"Шахтер" потерял лидера перед матчем с "Манчестер Сити"

1.4т
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Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон не сможет помочь своей команде в выездном матче пятого тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" из-за микротравмы.

Как сообщает Sport.ua, на последней тренировке перед вылетом в Англию капитан "горняков" не занимался с первой командой, ограничившись походом в фитнес-зал.

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтер"

Новости
ФФУ наказала Тайсона за матч с "Динамо"

Напомним, что во вторничном матче против "Манчестер Сити" не сыграет и другой лидер "Шахтера" – Марлос, дисквалифицированный за удаление в выездном поединке прошлого тура против загребского "Динамо".

Украинская команда делит второе место в группе с хорватским клубом, опережая своих соперников по личным встречам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал "Шахтер" за русскоязычные объявления на стадионе.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Тайсон
Теги
ФК Шахтер ФК Манчестер Сити
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