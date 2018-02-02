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"Шахтер" отказался от тройного трансфера за 90 миллионов евро

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"Шахтер" мог серьезно обогатиться в последний день трансферного окна. Чемпионы Украины отказались отпускать трех своих игроков, продажа которых принесла бы клубу крупную сумму - дончане лишились около 90 миллионов евро.

Об этом сообщил известный украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Пообщался с коллегами из разных стран. На флажке (дэдлайн) могли произойти чудеса. Например, "Шахтер" мог нажить 90 млн евро за троих игроков. Но, видать деньги Ахметову не нужны", - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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При этом, агент не стал уточнять, кого именно из футболистов отказался отпускать донецкий клуб.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Манчестер Сити" сорвал "Шахтеру" самый дорогой трансфер в истории Украины.

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Тема
Трансферы
Объект
ФК Шахтер
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