"Шахтер" отказался от тройного трансфера за 90 миллионов евро

"Шахтер" мог серьезно обогатиться в последний день трансферного окна. Чемпионы Украины отказались отпускать трех своих игроков, продажа которых принесла бы клубу крупную сумму - дончане лишились около 90 миллионов евро.

Об этом сообщил известный украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Пообщался с коллегами из разных стран. На флажке (дэдлайн) могли произойти чудеса. Например, "Шахтер" мог нажить 90 млн евро за троих игроков. Но, видать деньги Ахметову не нужны", - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

При этом, агент не стал уточнять, кого именно из футболистов отказался отпускать донецкий клуб.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Манчестер Сити" сорвал "Шахтеру" самый дорогой трансфер в истории Украины.