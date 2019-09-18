"Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" на старте Лиги чемпионов

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Шахтер - Манчестер Сити

Уже с первых секунд гости устроили сильное давление на ворота "горняков". Украинцев существенно прижали к своим воротам, не позволяя даже приблизится к центральному кругу

"Сити" раз за разом выполнял "стандарты", заставляя оборону "Шахтера" работать на пределе. Пятов эмоционально давал советы Марлосу, а Степаненко руководил линией защиты. Создавалось ощущение, что хозяева по ходу матча с трудом адаптируются к сопернику.

Шахтер - Манчестер Сити

Англичане играли очень высоко, при этом одинаково активно и атаковали и аналогичным образом защищались. Очень часто на половине поля "Шахтера" располагались все футболисты, за исключением Эдерсона. Первые полчаса дончане находились под постоянным прессингом, и на 24-й минуте пропустили логичный гол.

Шахтер - Манчестер Сити

Патрик обрезался, Гюндоган пробил с линии штрафной в штангу, мяч отлетел к Марезу, который на грани офсайда переправил круглого в свободный угол ворот. Сергей Кривцов не успел оперативно подняться с газона и возобновить линию защиты - 0:1.

Забив гол, англичане сбавили обороты, и "Шахтер" наконец-то смог и сам организовать несколько атак.

Первый по настоящему опасный момент возник лишь на 34-й минуте, когда Тайсон прекрасно разогнал контратаку и выдал великолепный пас на открывающегося Мораеса. Украинский бразилец попал четко в голкипера.

Шахтер - Манчестер Сити

Шахтер - Манчестер Сити

В ответ "горожане" устроили штурм и на 38-й минуте удвоили свое преимущество. Марез легко прошел оборону "оранжево-черных", выкатил Гюндогану под удар, тот ушел от Кривцова и пробил в ближний угол - 0:2.

Перед свистком на перерыв Мораес получил второй шанс на гол, но опять не смог переиграть Эдерсона.

Во втором тайме Луиш Каштру вместо Соломона выпустил Евгения Коноплянку, но на рисунке игры это никак не сказалось. "Манчестер Сити" продолжал давить и мог на 53-й минуте оформлять разгром.

Хозяева подарили мяч сопернику, и Гюндоган расстреливал Пятова. Андрей отбил перед собой, но Кривцов вынес прямо на Стерлинга, который с острого угла пробил в ближнюю штангу.

Чувствовалась огромная разница в классе (17:5 по ударам по воротам - 5:1 по попаданиям в створ) и на 76-й минуте Жезус сделал счет разгромным. Де Брюйне еще в центре поля увидел бразильца, который убегал сам вперед, получил мяч и легко забил третий гол.

Отметим, что это пятая встреча между этими командами в Лиге чемпионов. Свой крайний поединок "горняки" провели 8 ноября, на знаменитом стадионе "Этихад", проиграв со счетом 0:6.

В третьем туре прошлого сезона "Шахтер" дома уступил 0:3.

В сезоне 2017/2018 донецкий клуб во 2-м туре проиграл 0:2, а в 6-м обыграл 2:1, что позволило украинцам выйти в плей-офф.

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