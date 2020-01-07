Главная Новости
7 января • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шахтер" готовит трансфер воспитанника "Динамо"

1.2т
Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" может усилить левый фланг обороны экс-футболистом киевского "Динамо" Богданом Михайличенко, который выступает за луганскую "Зарю".

Как сообщает агентство Tribuna, “горняки" заинтересованы в 22-летнем воспитаннике киевлян, который перешел в "Зарю" на постоянной основе летом 2019 года, став частью сделки по переходу Александра Караваева в "Динамо".

Богдан Михайличенко

Богдан Михайличенко

Football.ua

В нынешнем сезоне Михайличенко был безоговорочным игроком основого состава луганчан. На его счету 17 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 ассиста. Также он поучаствовал в 5 поединках квалификации Лиги Европы и 1 игре Кубка Украины.

Новости
Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился немецким полузащитником

Как сообщал OBOZREVATEL, “Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, заинтересован в подписании защитника донецкого "Шахтера".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Теги
ФК Заря ФК Шахтер ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги