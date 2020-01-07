"Шахтер" готовит трансфер воспитанника "Динамо"

Донецкий "Шахтер" может усилить левый фланг обороны экс-футболистом киевского "Динамо" Богданом Михайличенко, который выступает за луганскую "Зарю".

Как сообщает агентство Tribuna, “горняки" заинтересованы в 22-летнем воспитаннике киевлян, который перешел в "Зарю" на постоянной основе летом 2019 года, став частью сделки по переходу Александра Караваева в "Динамо".

Богдан Михайличенко Football.ua

В нынешнем сезоне Михайличенко был безоговорочным игроком основого состава луганчан. На его счету 17 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 ассиста. Также он поучаствовал в 5 поединках квалификации Лиги Европы и 1 игре Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, заинтересован в подписании защитника донецкого "Шахтера".

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