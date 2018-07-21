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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубка Украины-2018

1.6тЧитать новость на украинском

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в субботу, 21 июля, откроют новый футбольный сезон в Украине. Команды разыграют Суперкубок страны в Одессе на стадионе "Черноморец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 21:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть битву грандов отечественного футбола можно будет в эфире общенационального канала "Украина".

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Кроме того, прямую трансляцию из Одессы проведет специализированный "Футбол 1", где зрителям будет предложена традиционная аналитическая студия.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТЕР – ДИНАМО

Фаворитом встречи на стадионе "Черноморец" считается донецкая команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,15.

Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается коэффициентом 3,60. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 2,90.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок за Суперкубок Украины доверили бригаде арбитров из Харькова во главе с Константином Трухановым.

Ему будут помогать земляки Сергей Беккер и Олег Плужник. Роль четвертого рефери досталась Юрию Можаровскому из Львова.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– Сегодняшнее "Динамо" стало сильнее. Но они заставят нас работать еще больше. Я хочу продолжать демонстрировать качественный футбол, который даст зрителям энтузиазм, заставит болельщиков гордиться нами.

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Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Это первый трофей, который разыгрывается в Украине. Мы хотим его завоевать. В прошлом году у нас не получилось, поэтому сейчас готовились целенаправленно как к Суперкубку, так и к старту чемпионата. Что касается Че Че, то он летит вместе с нами, а Сидклей завтра сыграет за молодежную команду.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Коваленко, Фернандо – Мораес

"Динамо": Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера – Буяльский, Цыганков – Шепелев, Шапаренко, Че Че – Беседин

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на Обозревателе.

Темы
Динамо - ШахтерСуперкубок Украины
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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