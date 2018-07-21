Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубка Украины-2018

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в субботу, 21 июля, откроют новый футбольный сезон в Украине. Команды разыграют Суперкубок страны в Одессе на стадионе "Черноморец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 21:00.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО
Увидеть битву грандов отечественного футбола можно будет в эфире общенационального канала "Украина".
Кроме того, прямую трансляцию из Одессы проведет специализированный "Футбол 1", где зрителям будет предложена традиционная аналитическая студия.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТЕР – ДИНАМО
Фаворитом встречи на стадионе "Черноморец" считается донецкая команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,15.
Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается коэффициентом 3,60. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 2,90.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Обслуживать поединок за Суперкубок Украины доверили бригаде арбитров из Харькова во главе с Константином Трухановым.
Ему будут помогать земляки Сергей Беккер и Олег Плужник. Роль четвертого рефери досталась Юрию Можаровскому из Львова.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":
– Сегодняшнее "Динамо" стало сильнее. Но они заставят нас работать еще больше. Я хочу продолжать демонстрировать качественный футбол, который даст зрителям энтузиазм, заставит болельщиков гордиться нами.
Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":
– Это первый трофей, который разыгрывается в Украине. Мы хотим его завоевать. В прошлом году у нас не получилось, поэтому сейчас готовились целенаправленно как к Суперкубку, так и к старту чемпионата. Что касается Че Че, то он летит вместе с нами, а Сидклей завтра сыграет за молодежную команду.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Коваленко, Фернандо – Мораес
"Динамо": Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера – Буяльский, Цыганков – Шепелев, Шапаренко, Че Че – Беседин
Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
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