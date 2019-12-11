"Шахтер" со скандалом разгромно проиграл и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в шестом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 проиграл дома итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы. Матч в Харькове завершился со счетом 0:3.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта.

Поединок начался под диктовку гостей. Было заметно, что итальянцы настроены очень серьезно, и на первых минутах имели два стопроцентных момента для взятия ворот. Правда, вместо завершающих акцентированных ударов, получались непонятные тычки.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

"Аталанта" очень высоко встречала соперника, иногда прессингуя даже Пятова и лишь к 12-й минуте "Шахтеру" удалось хоть на минуту поконтролировать мяч. Плотная защита в две линии не позволяла "горнякам" прорваться хотя бы к подступам ворот Голлини.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Донецкие футболисты демонстрировали отсутствие игровой дисциплины, допускали много брака и показывали небольшие признаки хаоса, позволяя оппонентам легко находить дыры в украинской обороне.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

На 15-й минуте Коваленко неожиданно забил гол, однако в моменте начала атаки Тете был в офсайде.

Постепенно территориальное преимущество стало переходить к хозяевам. Быстрые забегания по флангам и техника бразильцев играли свою роль.

Складывалось ощущение, что все ближе к голу подбирался "Шахтер", пытаясь забить до перерыва. Вся игра в концовке тайма проходила возле штрафной итальянцев, который даже не помышляли о голе.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Старт второго тайма стал зеркальным отображением первого. Подопечные Гасперини доминировала на поле, создавая напряжение у ворот Пятова. Обе команды прекрасно осознавали цену ошибки. "Шахтер" не шел вперед большими силами. При обороне горняки играли с Мораесом в атаке, используя построение 4-5-1. Когда украинцы владели мячом, то Тайсон и Тете выстраивались на линии с форвардом.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

На 55-й минуте случился скандал. "Аталанта" должна была остаться в меньшинстве, но немецкий рефери Феликс Цвайер простил Муриэля за откровенно грубый подкат под Додо вблизи штрафной, и не показал ему вторую желтую карточку.

Спустя 13 минут гости открыли счет. Кастань забил гол, но передачу ему отдавал Гомес, который сам принимал мяч в положении вне игры. Арбитр воспользовался помощью VAR, где определил, что пятка Кривцова находилась на одной линии с итальянцем. Мяч был засчитан.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

На 77-й минуте чемпионы Украины остались в меньшинстве. Додо завелся, вступил в борьбу и ударил игрока соперника ладонью по лицу.

"Шахтер" шел в атаку большими силами, но делал это без скоростей, порой позволяя себе перепасовывать мяч туда-сюда, даже не добравшись до центральной линии.

На 80-й минуте игра была сделана. После подачи с углового Малиновского, Пашалич в касание забил второй гол.

Точка была поставлена на 5-й добавленной минуте, когда глупейшая ошибка Тараса Степаненко привела к третьему мячу.

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

Шахтер - Аталанта ФК Шахтер

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Удаление: Додо (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Во 2-м туре в Италии "горняки" на последних секундах вырвали победу (2:1) у "Аталанты".

Матч 3-го тура "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2. В четвертом туре "Шахтер" в Хорватии проигрывал 1:3, но смог спастись от поражения.

Игра 5-го тура в гостях с английским "Манчестер Сити" сенсационно завершилась со счетом 1:1.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!