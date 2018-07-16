"Севастополь – Россия?" ФИФА вляпалась в новый скандал

ФИФА подловили на публикации фото с российским флагом, на котором красуется надпись "Севастополь".

Таким образом организация фактически опровергла свой аполитичный статус, считает блогер Юрий Гудыменко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот ты, дорогое мое еб*ное ФИФА, говоришь, что футбол вне политики, штрафуешь хорватов за невинное "Слава Украине", и они потом извиняются, и так далее, и тому подобное. Но вот, дорогое мое еб*ное ФИФА, ты выкладываешь на свою официальную страницу фотографию с российским флагом, на котором написано "Севастополь", - отметил Гудыменко.

"Севастополь, если ты не знаешь, дорогое мое еб*ное ФИФА, это такой город моей страны, который оккупировала Российская Федерация. Севастополь, если ты не знаешь, дорогое мое еб*ное ФИФА, это такой город, который все до единого участники твоего чемпионата, кроме самой России, считают украинским", - добавил он.

Гудыменко отметил, что флаг России с надписью "Севастополь" - это как в 1940-м флаг Рейха с надписью "Париж" по-немецки.

"И это, конечно же, не политика. Просто красивая фотография в официальном аккаунте международной футбольной организации, и больше ничего. Футбол же вне политики. Совсем-совсем вне. Какое же ты дешевое, дорогое мое еб*ное ФИФА", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА оштрафовала хорвата за фразу об Украине на крупную сумму.