Сергею Реброву – 46: УЕФА вспомнил невероятный гол украинца в Лиге чемпионов

Сегодня, 3 июня, легендарному украинскому футболисту, а ныне главному тренеру венгерского "Ференцвароша" Сергею Реброву исполнилось 46 лет.

По этому случаю официальный русскоязычный канал УЕФА в Twitter опубликовал невероятный по красоте гол украинца в ворота норвежского "Русенборга" в Лиге чемпионов 1999/2000.

Сергей Ребров против Алессандро Несты Команда №1

🎁🇺🇦 Легенде украинского футбола Сергею Реброву - 46! 👏



📺 Вспоминаем невероятный гол форварда киевского "Динамо" "Русенборгу" в 2000-м 😎#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/LGoakfLVvH — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 3, 2020

На счету Реброва 145 голов в 423 матчах в профессиональной карьере, большую часть которой он провел в киевском "Динамо". Он отлично проявил себя в составе украинской команды, но не сумел покорить Европу, выступая за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" и турецкий "Фенербахче". За пять лет, проведенных в этих командах, Ребров забил 15 голов.

Тренерскую карьеру он начал ассистентом Олега Блохина в "Динамо", а в 2014-2017 годах был главным тренером команды. После одного сезона в Саудовской Аравии, легендарный футболист стал наставником "Ференцвароша", с которым выиграл чемпионат Венгрии в сезоне 2018/19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров высказался о возможном возвращении в "Динамо".

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