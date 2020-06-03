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3 июня • обновлено в 18:11
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Сергею Реброву – 46: УЕФА вспомнил невероятный гол украинца в Лиге чемпионов

1.4т
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Сегодня, 3 июня, легендарному украинскому футболисту, а ныне главному тренеру венгерского "Ференцвароша" Сергею Реброву исполнилось 46 лет.

По этому случаю официальный русскоязычный канал УЕФА в Twitter опубликовал невероятный по красоте гол украинца в ворота норвежского "Русенборга" в Лиге чемпионов 1999/2000.

Сергей Ребров против Алессандро Несты

Сергей Ребров против Алессандро Несты

Команда №1

На счету Реброва 145 голов в 423 матчах в профессиональной карьере, большую часть которой он провел в киевском "Динамо". Он отлично проявил себя в составе украинской команды, но не сумел покорить Европу, выступая за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" и турецкий "Фенербахче". За пять лет, проведенных в этих командах, Ребров забил 15 голов.

Тренерскую карьеру он начал ассистентом Олега Блохина в "Динамо", а в 2014-2017 годах был главным тренером команды. После одного сезона в Саудовской Аравии, легендарный футболист стал наставником "Ференцвароша", с которым выиграл чемпионат Венгрии в сезоне 2018/19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров высказался о возможном возвращении в "Динамо".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Сергей Ребров
Теги
ФК Ференцварош ФК Динамо Киев
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