"Считается аварийным": в "ДНР" рассказали о состоянии "Донбасс Арены"

29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия стадиона "Донбасс Арена".

В 2009 году он стал первым в Восточной Европе стадионом элит-класса. Строительство арены обошлось ее главному инвестору и собственнику Ринату Ахметову в 400 миллионов долларов, а на помпезном шоу-открытии выступила одна из главных мировых поп-звезд - певица Бейонсе.

ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.

О нынешнем печальном состоянии "Донбасс Арены" рассказывал экс-футболист "Шахтера" Алексей Бахарев.

"Рядом рвалось, а так арена вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион, в принципе, живой, надо его чистить, отмывать... Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются", - утверждал Бахарев.

Другой экс-игрок "Шахтера", сейчас возглавляющий футбольный союз так называемой ДНР, Игорь Петров заявил, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Мол, на самом деле власти несуществующей республики холят и лелеют сооружение.

"Подтрибунные помещения, трибуны, поле находятся в отличном состоянии. Единственное, когда прилетела "Точка-У" (ракетный комплекс. – Ред), большое панорамное стекло снаружи взрывной волной обрушило – чуть ребенка не убило", - цитирует Игоря Петрова "Чемпионат".

"Донбасс Арена" РИА Новости

При этом Петров признался, что на стадионе на данный момент невозможно проведение массовых мероприятий - арена находится в аварийном состоянии.

"Фасад немного подреставрировали, но, чтобы принимать массовые мероприятия, требуется более капитальный ремонт. Без него объект считается аварийным", - заявил Петров.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Донецка сравнил нынешнее состояние "Донбасс Арены" после 5 лет войны с Припятью.

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