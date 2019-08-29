"Считается аварийным": в "ДНР" рассказали о состоянии "Донбасс Арены"

29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия стадиона "Донбасс Арена".
В 2009 году он стал первым в Восточной Европе стадионом элит-класса. Строительство арены обошлось ее главному инвестору и собственнику Ринату Ахметову в 400 миллионов долларов, а на помпезном шоу-открытии выступила одна из главных мировых поп-звезд - певица Бейонсе.
ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.
10 лет "Донбасс Арене"! Домашний стадион ФК "Шахтер" @donbassarena был открыт ровно 10 лет назад – 29 августа 2009 года. 10 запоминающихся фото арены в честь знаменательной даты. ⠀ Какой матч на стадионе в Донецке для вас самый памятный? Напишите в комментариях! ⠀ 10 років "Донбас Арені"! Домашній стадіон ФК "Шахтар" @donbassarena було відкрито рівно 10 років тому – 29 серпня 2009-го. 10 пам’ятних фото арени на честь визначної дати. ⠀ Який матч на стадіоні в Донецьку для вас найбільш пам’ятний? Напишіть у коментарях! ⠀ Donbass Arena turns 10! They opened FC Shakhtar’s home ground @donbassarena exactly 10 years ago - on August 29, 2009. 10 memorable photos of the stadium in honour of the milestone date. ⠀ What is the most memorable match for you at the stadium in Donetsk? Post it in the comments! #ДонбассАрена #Донецк #ДонбасАрена #Донецьк #DonbassArena #Donetsk
О нынешнем печальном состоянии "Донбасс Арены" рассказывал экс-футболист "Шахтера" Алексей Бахарев.
"Рядом рвалось, а так арена вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион, в принципе, живой, надо его чистить, отмывать... Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются", - утверждал Бахарев.
Другой экс-игрок "Шахтера", сейчас возглавляющий футбольный союз так называемой ДНР, Игорь Петров заявил, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Мол, на самом деле власти несуществующей республики холят и лелеют сооружение.
"Подтрибунные помещения, трибуны, поле находятся в отличном состоянии. Единственное, когда прилетела "Точка-У" (ракетный комплекс. – Ред), большое панорамное стекло снаружи взрывной волной обрушило – чуть ребенка не убило", - цитирует Игоря Петрова "Чемпионат".
"Донбасс Арена"
РИА Новости
При этом Петров признался, что на стадионе на данный момент невозможно проведение массовых мероприятий - арена находится в аварийном состоянии.
"Фасад немного подреставрировали, но, чтобы принимать массовые мероприятия, требуется более капитальный ремонт. Без него объект считается аварийным", - заявил Петров.
Как сообщал OBOZREVATEL, житель Донецка сравнил нынешнее состояние "Донбасс Арены" после 5 лет войны с Припятью.
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