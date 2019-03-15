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Сборной Украины готовят горячий прием в Португалии

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Уже в следующую пятницу, 22 марта, сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 в гостях против Португалии. И команду Андрея Шевченко в Лиссабоне ждет горячий прием.

В Португалии одна из наибольших украинских диаспор в Европе, поэтому приезд сборной Украины в Лиссабон уже вызывает небывалый ажиотаж. А на стадионе, по разным прогнозам, будет несколько тысяч украинских болельщиков.

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"Сейчас поступает очень много заявок, в Португалии ждем настоящую армию болельщиков. По состоянию на сегодняшний день ожидается 1000-1500 людей только в аэропорту по прилету сборной в Лиссабон. Все уже знают, где буде жить и тренироваться команда Шевченко, и все ждут "сине-желтых". Мы рассчитываем, что украинская трибуна в Лиссабоне будет состоять из нескольких тысяч людей, если в Португалии наши выкупят всю квоту гостевого сектора и места в других секторах", - рассказал пресс-атташе Андрея Шевченко в сборной Украины Николай Васильков во время встречи эксперт-клуба "Пари-Матч".

Болельщики сборной Украины приветствуют Андрея Шевченко (справа)

Болельщики сборной Украины приветствуют Андрея Шевченко (справа)

Матч Украина - Португалия состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" 22 марта (начало в 21:45 по киевскому времени). Этим поединком "сине-желтые" начнут отборочный турнир к Евро-2020, и за путевку на ЧЕ кроме Португалии сразятся с Сербией, Литвой и Люксембургом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время у сборной Украины может появиться новый натурализованный форвард.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Евро-2020чемпионат Европы по футболуУкраина - Португалияукраинцы за границей
Персоны
футболист Андрей ШевченкоКриштиану Роналду
Место
ПортугалияЛиссабон
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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