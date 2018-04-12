Сборная Украины серьезно поднялась в рейтинге ФИФА, значительно увеличив отрыв от России

Сборная Украины серьезно улучшила позиции в списке лучших национальных команд планеты. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) "желто-синие" поднялись на пять мест.

В новом опубликованном рейтинге ФИФА команда Андрея Шевченко переместилась с 35-й строчки на 30-ю. Таким образом наша сборная значительно увеличила отрыв от России, которая скатилась на три позиции и теперь является в мире 66-й.

Лучшей командой планеты по прежнему остается Германии. Сохранившая первую строчку Бундстим продолжает опережать Бразилию. А вот на третье место с пятого поднялась Бельгия. Она подвинула из топ-3 Португалию, скатившуюся на одну позицию.

1.Германия — 1533

2.Бразилия — 1384

3.Бельгия — 1346

4.Португалия — 1306

5.Аргентина — 1254

6.Швейцария — 1179

7.Франция —1166

8.Испания — 1162

9.Чили — 1146

10.Польша — 1118

...

30.УКРАИНА — 778

Ранее "Обозреватель" сообщал, что футболист сборной Украины вывел из себя игрока "Манчестер Сити".