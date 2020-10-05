Сборная Украины потеряла лидеров "Динамо" перед матчами с Францией, Германией и Испанией

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что по итогам ответного матча в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" травмы получили полузащитник Виталий Буяльский и нападающий Владислав Супряга.

В интервью официальному сайту киевской команды румынский специалист заявил, что оба футболиста могут восстановиться к следующим поединкам "Динамо". Главный тренер сборной Украины, которая проведет матчи против Франции (7 октября), Германии (10 октября) и Испании (13 октября), Андрей Шевченко решил оставить Буяльского и Супрягу в расположении клуба.

"К сожалению, после игры с "Гентом" мы потеряли двух игроков – Супрягу и Буяльского. Я не говорю, что не доволен теми игроками, которые их заменили, но они бы очень нам помогли в плане завершения атак. Я надеюсь, что они восстановятся к ближайшим играм – с "Рухом" в чемпионате и "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Насколько мне известно, они не должны ехать в сборную, главный тренер уже сказал, что они останутся в расположении клуба. Очень важно, чтобы они полностью восстановились и не было рецидивов", – высказался Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, все футболисты "Шахтера", вызванные на матч против Франции, не смогут принять участие в поединке. Украинец Александр Зинченко также не поможет национальной команде из-за травмы.