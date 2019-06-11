Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией

Молодежная сборная Украины устроила в своей раздевалке настоящее безумие после победы над Италией в полуфинале чемпионата мира по футболу U-20.

На видео, которое у себя в Instagram разместила Украинская ассоциация футбола, видно, как наши спортсмены прыгают от счастья. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться этой праздничной атмосферой.

Напомним, что матч Украина - Италия завершился со счетом 1:0. Мяч 65-й на минуте забил Булеца. На последних секундах итальянцы забили ответный гол, но бразильский арбитр Рафаэль Клаус после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот. Такое решение в Италии назвали позором.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!