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/Новости футбола

Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией

1.1тЧитать материал на украинском

Молодежная сборная Украины устроила в своей раздевалке настоящее безумие после победы над Италией в полуфинале чемпионата мира по футболу U-20.

На видео, которое у себя в Instagram разместила Украинская ассоциация футбола, видно, как наши спортсмены прыгают от счастья. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться этой праздничной атмосферой.

Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией
Новости
Украина - Италия: видео победного гола на ЧМ по футболу U-20

Напомним, что матч Украина - Италия завершился со счетом 1:0. Мяч 65-й на минуте забил Булеца. На последних секундах итальянцы забили ответный гол, но бразильский арбитр Рафаэль Клаус после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот. Такое решение в Италии назвали позором.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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