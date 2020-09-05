Сборная Украины по футболу победила Россию в матче века: как это было

5 сентября 1998 года сборная Украины по футболу добыла одну из самых ярких побед в своей истории.

Ровно 22 года назад в первом туре отбора на чемпионат Европы подопечные Йожефа Сабо со счетом 3:2 обыграли команду России, которую тренировал Анатолий Бышовец. Победный гол забил форвард "Динамо" Сергей Ребров.

Сборная Украины перед игрой с Россией zbirna.com

В атаке у "сине-желтых" играли Андрей Шевченко и Сергей Ребров. С противоположной стороны – Виктор Онопко с Андреем Канчельскисом, которые родились в Украине.

Игра вызвала повышенный зрительский интерес, поскольку встречались сборные двух соседних стран, ранее входивших в состав СССР и имевших общую историю, в том числе и историю принципиального футбольного противостояния на уровне клубов в рамках чемпионатов и кубков СССР. В турнирном плане важность игры была настолько большой, что её называли "матчем века".

Усиливала ажиотаж политическая составляющая часть этой игры: российская газета "Советский спорт" вышла с резонансным заголовком "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, Спасай Россию!", где два первых и два последних слова были напечатаны более крупным шрифтом.

Скандальный заголовок "Советского спорта" sports.ru

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа 4

5 сентября. Киев. "Республиканский стадион". 82 100 зрителей.

Украина – Россия – 3:2 (2:0)

Голы: Попов, 15 (1:0). Скаченко, 26 (2:0). Варламов, 66 (2:1). Ребров, 73 – с пенальти (3:1). Онопко, 87 (3:2).

Украина: Шовковский, Микитин, Ващук, Дмитрулин, Скаченко (Калитвинцев, 45), Головко, Ковалев (Кривенцов, 87), Попов, Ребров, Гусин, Шевченко.

Россия: Харин, Ковтун, Яновский, Варламов, Чугайнов, Онопко, Минько, Семак (Черчесов, 73), Канчельскис (Карпин, 71), Аленичев (Мостовой, 64), Колыванов.

Предупреждения: Ковалев, 3. Яновский, 13. Ковтун, 49.

Удаление: Харин, 72.

Как сообщал OBOZREVATEL, 34 года назад киевское "Динамо" стало победителем Кубка Сантьяго Бернабеу – ежегодного товарищеского турнира по футболу, проводимого с 1979 года.

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу украинских футболистов.

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