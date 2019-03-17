Украина - Португалия: стало известно, сыграет ли Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал список футболистов, которые будут готовиться к старту отбора чемпионата Европы-2020.

В ростере присутствует и суперзвезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).

Защитники: Жоао Конселу ("Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия).

Полузащитники: Данилу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — Вулверхэмптон, Англия), Вильям Карвалью (Бетис, Испания), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоао Марио ("Интер", Италия), Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Севилья", Испания), Диогу Жота ("Вулверхэмптон", Англия), Жоао Фелиш ("Бенфика"), Диего Соуза ("Брага").

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