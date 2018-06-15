Савик Шустер научит понимать футбол

Поклонники таланта известного телеведущего Савика Шустера получили уникальную возможность посмотреть и проанализировать вместе с ним все матчи ЧМ-2018. На канале Youtube Савик начал вести свой видеоблог, посвященный проходящему мундиалю. "Все, что вы знали о футболе – неправильно" - именно эта фраза, из прочитанной недавно книги, натолкнула Шустера рассказать футбольным болельщикам о совершенно новом инновационном взгляде на тактику и стратегию футбольного матча.

На время ЧМ-2018 Савик Шустер приобрел права на всемирно известную аналитическую систему, которая позволит с новой стороны рассматривать каждый футбольный матч Кубка Мира и его героев. Никогда еще аналитическая компания с мировым именем не соглашалась передавать свои разработки отдельному журналисту.

Этими данными пользуются в основном, крупные футбольные клубы и западные телевизионные компании. Савик уверен – наступила новая эпоха понимания футбола. Он планирует ежедневно разбирать матчи Кубка Мира по футболу в своём блоге и приглашает всех желающих присоединиться к его новому комментаторскому эксперименту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧМ-2018 в России стартовал с разгромной победы хозяев турнира над Саудовской Аравией.