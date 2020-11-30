Самый дорогой игрок и капитан "Реала" пропустят матч с "Шахтером" в ЛЧ

Полузащитник "Реала" Эден Азар и капитан команды Серхио Рамос из-за травм не помогут мадридцам в матче пятого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится во вторник, 1 декабря.

Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, в заявку на поединок попал 21 футболист. Полностью список игроков "Реала", которые могут выйти на поле НСК "Олимпийский", выглядит следующим образом.

Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе;

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас;

Нападающие: Бензема, Асенсио, Винисиус, Васкес, Мариано, Родриго.

Отметим, что Азар является самым дорогим приобретением в истории мадридской команды. Летом 2019 года он перешел из "Челси" за 115 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча "Шахтер" – "Реал" в Лиге чемпионов.