С предателем Украины: Моуриньо засветился в видео российских пропагандистов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо принял участие в съемках презентационного ролика российского пропагандистского телеканала RT к ЧМ-2018. Португальский специалист засветился в видео с предателем Украины шахматистом Сергеем Карякиным.

Россияне заставили Моуриньо произнести по-русски фразу "Это Россия".

В съёмках ролика также приняли участие балетная труппа Михайловского театра, хоккеист московского "Динамо" Владимир Брюквин, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнёва, сборная России по синхронному плаванию, лётчик-космонавт Олег Кононенко и чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник.

Моуринью приглашен телеканалом RT в качестве эксперта и будет освещать матчи ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018.