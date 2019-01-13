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Предателя Украины из сборной России выгоняют из клуба

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Турецкий "Фенербахче" отказался продлевать соглашение с уроженцем Днепра, а ныне российским защитником Романом Нойштедтером.

Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

sports.ru

Контракт 30-летнего игрока обороны истекает летом 2019-го. Как сообщает Fanatik, турки не заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом сборной России. Однако покупателей на Нойштедтера пока не нашлось, поэтому не исключено, что в ближайшие полгода защитник продолжит выступать за турецкий клуб.

Россиянин играет за "Фенербахче" с 2016 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции он провел 17 матчей, забил один гол и дважды получил желтую карточку.

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Напомним, что украинец Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.

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Тема
чемпионат Турции
Персона
Роман Нойштедтер
Место
Турция
Тег
Фенербахче Стамбул
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