Предателя Украины из сборной России выгоняют из клуба

Турецкий "Фенербахче" отказался продлевать соглашение с уроженцем Днепра, а ныне российским защитником Романом Нойштедтером.

Роман Нойштедтер sports.ru

Контракт 30-летнего игрока обороны истекает летом 2019-го. Как сообщает Fanatik, турки не заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом сборной России. Однако покупателей на Нойштедтера пока не нашлось, поэтому не исключено, что в ближайшие полгода защитник продолжит выступать за турецкий клуб.

Россиянин играет за "Фенербахче" с 2016 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции он провел 17 матчей, забил один гол и дважды получил желтую карточку.

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Напомним, что украинец Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.

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