С ноги: в Тунисе футболист избил болбоя во время матча – момент попал на видео

Матч чемпиона Туниса по футболу между клубами "Хамаммам-Лиф" и "Бизертен" ознаменовался диким случаем.

Во время одного из моментов с ноги игрока "Бизертена", который играл в гостях слетел бутс. Поклонник хозяев поля, который выполнял на игре функции подающего мячи, быстро сориентировался и выбросил элемент экипировки за пределы поля на трибуны.

Футболист гостей резко отреагировал на такую выходку болбоя. Игрок подбежал к парню и ударил его с ноги. Такая провокация сработала – игрок "Бизертена" получил красную карточку, а его команда потерпела поражение – 2:1.

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