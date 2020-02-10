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10 февраля • обновлено в 20:56
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С ноги: в Тунисе футболист избил болбоя во время матча – момент попал на видео

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Матч чемпиона Туниса по футболу между клубами "Хамаммам-Лиф" и "Бизертен" ознаменовался диким случаем.

Во время одного из моментов с ноги игрока "Бизертена", который играл в гостях слетел бутс. Поклонник хозяев поля, который выполнял на игре функции подающего мячи, быстро сориентировался и выбросил элемент экипировки за пределы поля на трибуны.

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Футболист гостей резко отреагировал на такую выходку болбоя. Игрок подбежал к парню и ударил его с ноги. Такая провокация сработала – игрок "Бизертена" получил красную карточку, а его команда потерпела поражение – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин стал лучшим в составе своего "Овьедо", сотворив роскошные сейвы в матче с "Райо Вальекано".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
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