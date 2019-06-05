Роналду в скандальном матче вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу вышла в финал Лиги наций УЕФА, обыграв со скандалом команду Швейцарии. Матч 1/2 финала на легендарном стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 3:1.

В первом тайме португальцы чаще владели мячом и на 25-й минуте смогли превратить небольшое игровое преимущество в гол. Капитан хозяев Криштиану Роналду забил фантастическим ударом со штрафного.

В конце тайма Сеферович мог восстановить равенство, но португальцев от пропущенного мяча спасла перекладина.

Ключевые события произошли после перерыва. На 52-й минуте Семеду перед воротами Португалии снес Цубера, немец Феликс Брых пенальти не поставил, сразу же пошла ответная атака, в которой уже Шер снес в штрафной швейцарцев Бернарду. Арбитр без сомнения в этом эпизоде указал на точку, но пошел смотреть VAR по предыдущему моменту.

В результате рефери неизвестно где углядел нарушение правил возле ворот португальцев и поставил пенальти в первом эпизоде, отменив его во втором. Патрисиу угадал, куда пробьет Родригес, но удар защитника "Милана" оказался слишком уж сильным - 1:1.

За 2 минуты до конца наступил бенефис Роналду. Сперва Криштиану замкнул острую передачу Бернарду, а через 120 секунд звездный нападающий "Юве" оформил хет-трик, завершив роскошным голом контратаку своей сборной.

Второй финалист определится в четверг, 6 июня в матче Нидерланды - Англия. Начало в 21:45.

Напомним, что в пятницу, 7 июня, свой матч отбора на чемпионат Европы по футболe-2020 проведет и команда Украины. Во Львове подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Сербии. Накануне букмекеры уже назвали победителя этой игры.

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