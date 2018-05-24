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"С другим смыслом": вратарь сборной России эпично опозорился в зарубежном клубе

3.4тЧитать новость на украинском

Вратарь сборной России Владимир Габулов попал в некрасивую ситуацию, случайно назвав своих партнеров по бельгийскому "Брюгге" геями. По признанию самого футболиста, он сделал досадную ошибку, пытаясь поздравить команду с чемпионством.

"Недавно произошел смешной случай. У нас есть чат, в котором состоят все футболисты и персонал клуба. После игры было награждение некоторых ребят. Я решил отправить поздравление. Хотел написать "congratulations, guys". Но во втором слове ошибся в одной букве. Получилось не очень красиво, с другим смыслом", – цитирует Габулова Чемпионат.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России понесла серьезные потери, оставшись без центральных защитников и главного нападающего.

Объект
сборная России по футболу
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