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Русский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко

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Российский футболист одесского "Черноморца" Василий Павлов считает, что в Украине слишком много украинского языка.

Русский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко

"Насчет законов (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного — прим. Ред.), то не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то – нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие-то фразы выхватывал", — сказал Павлов в интервью "Советскому спорту".

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист сборной Украины нелепо оправдался за переход в клуб из России.

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кирик вадим
кирик вадим
В Украине засилье украинского языка? А вна расее засилье русского, и никто не жалуется Кстати, именно из за расеян в Украине все больше украинского языка,
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hunt andres
hunt andres
кирик вадим, Был язык. А то изуродованный селюками русский! Прав футболист:-)
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