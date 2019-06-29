Русский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко

Российский футболист одесского "Черноморца" Василий Павлов считает, что в Украине слишком много украинского языка.

"Насчет законов (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного — прим. Ред.), то не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то – нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие-то фразы выхватывал", — сказал Павлов в интервью "Советскому спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист сборной Украины нелепо оправдался за переход в клуб из России.

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