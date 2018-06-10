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Русские традиции вызвали смех у Криштиану Роналду

3.7тЧитать новость на украинском

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время торжественной церемонии приветствия на подмосковной базе "Кратово"

После того, как национальная команда прилетела на чемпионат мира, португальцев встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай.

Под песню "Подмосковные вечера" одним из первых хлеб с солью попробовал Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Криштиану Роналду
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andrei andrei
andrei andrei
Все? В чем новость-то? У хохлобандеровцев другие традиции? Не хлебом-солью встречают, а криками СУГС?:-)
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Все веселы и доброжелательны. Где агония? А агония у обозовских стукачей, которые в ФБ жалобятся на новость о СВОЕМ гейпрайде в Киеве который состоится 17 июня. Во главе пойдет дон Педро со товарищи. Знайте, что у вас много европидаров. Нам с вами не по пути мышебраття вы наши неразумные!
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