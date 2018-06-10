Русские традиции вызвали смех у Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время торжественной церемонии приветствия на подмосковной базе "Кратово"

После того, как национальная команда прилетела на чемпионат мира, португальцев встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай.

Под песню "Подмосковные вечера" одним из первых хлеб с солью попробовал Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться.

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