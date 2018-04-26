РУСАДА допустила стыдный провал с российскими футболистами

Прибывших по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в футбольный клуб "Ростов" допинг-офицеров, ждало серьезное разочарование. Работники шведской компании International Doping Tests & Management искали в клубе игроков, которые уже не выступают за него.

По информации "Чемпионата", целями допинг-контроля были нападающий Александр Бухаров и полузащитник Павел Могилевец. Первый находится без клуба, а второй с февраля 2018 года выступает за "Рубин".

В феврале Бухаров расторг контракт с ростовским клубом и в данный момент не имеет контракта ни с одной из команд. Могилевец в феврале также покинул "Ростов" и заключил соглашение с "Рубином".

Как сообщал "Обозреватель", ФИФА заподозрил в употреблении допинга одного из российских футболистов.