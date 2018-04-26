Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

РУСАДА допустила стыдный провал с российскими футболистами

1.8тЧитать новость на украинском

Прибывших по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в футбольный клуб "Ростов" допинг-офицеров, ждало серьезное разочарование. Работники шведской компании International Doping Tests & Management искали в клубе игроков, которые уже не выступают за него.

По информации "Чемпионата", целями допинг-контроля были нападающий Александр Бухаров и полузащитник Павел Могилевец. Первый находится без клуба, а второй с февраля 2018 года выступает за "Рубин".

В феврале Бухаров расторг контракт с ростовским клубом и в данный момент не имеет контракта ни с одной из команд. Могилевец в феврале также покинул "Ростов" и заключил соглашение с "Рубином".

Новости
Влип: российский футболист оскандалился на допинг-контроле

Как сообщал "Обозреватель", ФИФА заподозрил в употреблении допинга одного из российских футболистов.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на Обозревателе.

Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги