РосСМИ заступилось за Украину из-за финала Лиги чемпионов: спортивные итоги 24 мая

В России сделали несколько заявлений о бое Александра Усика с Муратом Гассиевым, а в Киеве состоялся финал женской Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 24 мая.

Кроме того, российское СМИ заступилось за Украину накануне финала Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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