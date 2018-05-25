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РосСМИ заступилось за Украину из-за финала Лиги чемпионов: спортивные итоги 24 мая

2.6тЧитать новость на украинском

В России сделали несколько заявлений о бое Александра Усика с Муратом Гассиевым, а в Киеве состоялся финал женской Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 24 мая.

Кроме того, российское СМИ заступилось за Украину накануне финала Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Таким вы его не видели! "Олимпийский" накануне финала Лиги чемпионов: опубликованы сочные фото

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Финал Лиги чемпионов: росСМИ неожиданно заступилось за Украину

Финал WBSS Усик - Гассиев: стали известны неожиданные подробности о месте боя

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Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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