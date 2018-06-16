Россию поставили на место на ЧМ-2018: спортивные итоги 15 июня

Сборную России поставили на место после победы в матче-открытии ЧМ-2018 и названа причина показа ЧМ-2018 в Украине. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 15 июня.
Кроме того, матч Россия – Саудовская Аравия завершился международным скандалом, а Португалия и Испания забили 6 мячей в суперматче ЧМ-2018. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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