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24 сентября • обновлено в 12:47
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Россию могут не допустить к ЧМ-2022: стала известна причина

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Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира-2022. Причиной является новый виток допингового скандала в российском спорте.

Россию могут не допустить к ЧМ-2022: стала известна причина

Global Look Press

Как сообщает Newsweek, дисквалификация сборной России по футболу может произойти, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции по отношению ко всему российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Напомним, WADA дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист одного из российских клубов рассказал, как россияне мошенничают с допинг-пробами.

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Тема
ЧМ-2022
Место
Россия
Тег
сборная России по футболу
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Махно Володимир
Махно Володимир
да утвердите вы уже эти допинговые санкции против кац.апов и точка! уже тошно слышать про кац.апов! где не плюнь, везде кац.апы!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая же всё-таки мразь - Кацaп! (с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
От твари кацaпские!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Mega Death, а чему завидовать...??? мельдонию головного мозга...???
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Mega Death
Mega Death
Кацaп Кацaпыч, не завидуй))
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