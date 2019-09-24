Россию могут не допустить к ЧМ-2022: стала известна причина

Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира-2022. Причиной является новый виток допингового скандала в российском спорте.
Global Look Press
Как сообщает Newsweek, дисквалификация сборной России по футболу может произойти, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции по отношению ко всему российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
Напомним, WADA дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист одного из российских клубов рассказал, как россияне мошенничают с допинг-пробами.
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