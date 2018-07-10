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Чемпионат мира 2018
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"Россия, вперед! Мы чемпионы и не*бет!" Популярную группу обвинили в "воспевании д*рьма"

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Получившая широкую известность после исполнения сатирической песни "Наш дурдом голосует за Путина" российская группа "Рабфак" скатилась до откровенного "ура-патриотизма" во время Чемпионата мира по футболу-2018.

"Группа дважды открывала митинги протеста на Болотной Площади и создала ряд сатирических песен о событиях зимы 2011—2012 годов, которые вошли в выпущенный в марте 2012 года дебютный альбом "Наш дурдом". Бдыщь! Наслаждайтесь. Футбольное победобесие срубило самых революционных революционеров. Какой теперь дурдом, какой Путин, какая Болотная. Оле-оле, Рассия, вперед! Мы чемпионы и не*бет!" - написал в Facebook журналист Аркадий Бабченко, прикрепив новое творение группы.

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Он отметил, что творчество "Рабфака" стало пафосным.

"Вова, кинь им просто мячик - кокошник они уже наденут сами. Все. Рейх должен быть без примесей.

Кстати, обратили внимание, что как только талантливые люди переходят на тему березового патриотизма, их творчество превращается в невероятную кисельную невыносимую пафосную х*йню? Что у Шестакова, что у "Рабфака". Имперский патриотизм - пошл по определению. Воспевать дерьмо сложно", - подчеркнул Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер популярной группы позвал фанов на ЧМ-2018 в Россию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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