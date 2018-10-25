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Российских болельщиков избили палками в Риме - опубликовано видео

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Десять итальянских болельщиков атаковали троих россиян перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Местные тиффози избили двух молодых людей и одну девушку палками.

На видео, опубликованном в Telegram-канале OFNEWS / Новости Околофутбола видно, как между двумя группами фанатов происходит серьезная стычка.

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Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.

Кроме того, стало известно, что после происшествия в метро российского болельщика пырнули ножом.

Место
ИталияРим
Объект
ЦСКА Москва
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