Российских болельщиков избили палками в Риме - опубликовано видео

Десять итальянских болельщиков атаковали троих россиян перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Местные тиффози избили двух молодых людей и одну девушку палками.

На видео, опубликованном в Telegram-канале OFNEWS / Новости Околофутбола видно, как между двумя группами фанатов происходит серьезная стычка.

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.

Кроме того, стало известно, что после происшествия в метро российского болельщика пырнули ножом.