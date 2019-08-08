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Российские клубы опозорились в еврокубках

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Российские клубы в нынешнем сезоне еврокубков терпят фиаско. Клубы из России потерпели три поражения в трех матчах и не забили при этом ни одного мяча.

Третья команда страны "Краснодар" потерпела поражение от "Порту" (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А тульский "Арсенал" завершил борьбу в Лиге Европы, дважды уступив азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).

"Арсенал" (Тула) проиграл "Нефтчи" в двух матчах — 0:4

"Арсенал" (Тула) проиграл "Нефтчи" в двух матчах — 0:4

"Чемпионат"

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Неудачи одна за другой осложнили положение России в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент страна имеет право заявлять в еврокубки шесть команд, три из них — в Лигу чемпионов. Однако на пятки наступает Португалия, и велика вероятность, что одного представителя в Лиге чемпионов Россия потеряет. Шансы на это еще больше увеличатся, если "Краснодар" проиграет по сумме двух матчей в отборе ЛЧ "Порту".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА жестко наказал российский клуб в Лиге чемпионов.

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Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Место
Россия
Тег
ФК Краснодар
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