Российские футболисты устроили демарш в финале Кубка

Футболисты российского клуба "Сатурн" покинули поле во время финального поединка Кубка нации против "Зоркого". Игроки не согласились с решением главного арбитра встречи.

В концовке первого тайма рефери поединка назначил пенальти в ворота "Сатурна". После того, как голкипер команды отразил удар, судья углядел в эпизоде нарушение правил со стороны вратаря. Ему показали желтую, а футболисту "Зоркого" позволили повторно исполнить 11-метровый удар. В знак протеста футболисты "Сатурна" покинули поля, однако после совещания представителей команды вернулись на поле, сообщает официальный сайт клуба.

Сатурн - Зоркий ФК Сатурн

Поединок завершился со счетом 1:3 в пользу "Зоркого". При этом арбитр во втором тайме назначил еще один пенальти в ворота "Сатурна".

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