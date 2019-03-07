Российские футболисты обиделись и ушли в финале Кубка наций: появилось видео демарша

Футболисты российского "Сатурна" во время финала Кубка наций против раменского "Сатурна" в Москве покинули поле в знак протеста против действий судьи.

В концовке первого тайма при счете 0:0 в ворота "Сатурна" был назначен пенальти. Голкипер команды из Раменского Дмитрий Романенко отразил одиннадцатиметровый, однако боковой арбитр дал свисток о нарушении правил.

Главный судья наказал Романенко желтой карточкой и назначил повторный пенальти в его ворота, после чего вся команда в знак протеста покинула поле.

Вратарь команды Дмитрий Романенко после завершения матча назвал действия судей "несолидными". По его словам, команда покинула поле из-за "эмоций, спровоцированных неспортивными принципами".

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