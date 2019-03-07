Российские футболисты обиделись и ушли в финале Кубка наций: появилось видео демарша

Футболисты российского "Сатурна" во время финала Кубка наций против раменского "Сатурна" в Москве покинули поле в знак протеста против действий судьи.
В концовке первого тайма при счете 0:0 в ворота "Сатурна" был назначен пенальти. Голкипер команды из Раменского Дмитрий Романенко отразил одиннадцатиметровый, однако боковой арбитр дал свисток о нарушении правил.
Главный судья наказал Романенко желтой карточкой и назначил повторный пенальти в его ворота, после чего вся команда в знак протеста покинула поле.
Вратарь команды Дмитрий Романенко после завершения матча назвал действия судей "несолидными". По его словам, команда покинула поле из-за "эмоций, спровоцированных неспортивными принципами".
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов грубо обошелся со стюардами перед игрой 18-го тура РПЛ "Спартак" – "Краснодар" и стал мишенью комментариев в сети.
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