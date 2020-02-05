России запретили участвовать в ЧМ-2022 по футболу – СМИ

Сборная России по футболу не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как сообщает Twitter крупнейшего арабского спортивного канала BeIN Sports, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о своем решении запретить ей участие в самом крупном международном турнире по футболу.

Сборная России по футболу и ее капитан Артем Дзюба Eurosport

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

По информации службы "РИА Новости", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало от WADA никаких документов касательно запрета на участие в ЧМ по футболу 2022 года.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", – цитируют слова главы РУСАДА Юрия Гануса в агентстве.

В Международной федерации футбола (ФИФА) не подтвердили информацию о неучастии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Новости Решение WADA ударило по России

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Россия была наказана за манипуляции с данными допинг-проб Московского антидопингового центра.

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