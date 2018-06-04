России дали унизительный прогноз на победу в ЧМ-2018

Испанское издание El Pais дало сборной России менее одного процента на победу в финале чемпионата мира. Наиболее вероятным обладателем трофея источник назвал команду Бразилии (17,9 процента).

По мнению журналистов, вероятность на то, что россияне выйдут в финал, составляет три процента.

Главными фаворитами чемпионата, помимо Бразилии, СМИ назвало сборные Германии (вероятность победы — 15,6 процента) и Испании (15,3).

Дальше идет Испания, Аргентина с Лионелем Месси и Португалия с Криштиану Роналду.

Слабейшей командой мундиаля El Pais посчитал сборную Саудовской Аравии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предателя Украины шокировали, вышвырнув из сборной России перед самим стартом ЧМ-2018.