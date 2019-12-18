Роналду забил невероятный "летающий" гол в Италии

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим ударом в 17-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А.

На 45-й минуте выездного матча против против "Сампдории" (2:1) капитан сборной Португалии смог выпрыгнуть на 71 см, и на высоте 2 метра 56 сантиметров нанести прицельный "выстрел" по воротам Аудеро.

🤯🛩 Cristiano Ronaldo jumped 71 cm from the ground, and when he connected with the ball, had reached 2.56 m, according to Sky. pic.twitter.com/yEPIFPTTae — DAZN Canada (@DAZN_CA) December 18, 2019

Полюбоваться на видео этого космического шедевра можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду провел феерический матч в отборе Евро-2020, установив необычный рекорд. От мирового достижения (109 мячей за сборную), который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 голов.

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