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19 декабря • обновлено в 00:55
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Роналду забил невероятный "летающий" гол в Италии

Роналду забил невероятный "летающий" гол в Италии
Капитан сборной Португалии смог выпрыгнуть на 71 см
2.2т Читать материал на украинском

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим ударом в 17-м туре чемпионата Италии по футболу в Серии А.

На 45-й минуте выездного матча против против "Сампдории" (2:1) капитан сборной Португалии смог выпрыгнуть на 71 см, и на высоте 2 метра 56 сантиметров нанести прицельный "выстрел" по воротам Аудеро.

Полюбоваться на видео этого космического шедевра можно по ссылке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду провел феерический матч в отборе Евро-2020, установив необычный рекорд. От мирового достижения (109 мячей за сборную), который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 голов.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
Теги
ФК Сампдория ФК Ювентус
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