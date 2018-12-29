Роналду установил потрясающий рекорд в Италии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

За 19 туров Роналду забил 14 мячей. В последнем поединке за туринский клуб португалец оформил дубль. Форвард "Ювентуса" забил потрясающий мяч с игры в ворота "Сампдории", а когда Квальярелла с пенальти сравнял счет, Криштиану снова вывел свою команду вперед с 11-метровой отметки.

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Криштиану Роналду Juventus FC

Предыдущий рекорд принадлежал Руи Баррошу, который за один сезон отметился 12-ю забитыми мячами.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду дал итальянским журналистам первое большое интервью, где сделал ряд неожиданных признаний и заявлений, а также рассказал, как он адаптировался в новом клубе, и предложил Лионелю Месси перейти в Серию А.