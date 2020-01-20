Главная Новости
20 января • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Роналду поцеловал партнера, празднуя гол: курьезный момент попал на видео

1.3т
Читать материал на украинском

В матче итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Пармой" произошел забавный эпизод, когда Криштиану Роналду случайно поцеловал Пауло Дибалу во время празднования гола.

Португалец вывел команду вперед на 58-й минуте поединка, воспользовавшись отличной передачей аргентинского партнера по команде, и установил окончательный счет на табло – 2:1. Роналду и Дибала побежали праздновать взятие ворот к угловому флажку и попали в неловкую ситуацию, когда резко повернулись друг к другу, и между ними случился неожиданный поцелуй.

Пауло Дибала и Криштиану Роналду

Пауло Дибала и Криштиану Роналду

Дубль португальца помог "Ювентусу" увеличить отрыв от "Интера", который занимает второе место в таблице, до четырех очков.

Новости
"15 человек": известного футболиста жестко затроллили за необычную покупку

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду придерживается строгой диеты, чтобы всегда оставаться в наилучших физических кондициях.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персоны
Пауло Дибала Криштиану Роналду
Место
Италия Турин
Теги
ФК Ювентус ФК Парма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги