Роналду поцеловал партнера, празднуя гол: курьезный момент попал на видео

В матче итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Пармой" произошел забавный эпизод, когда Криштиану Роналду случайно поцеловал Пауло Дибалу во время празднования гола.
Португалец вывел команду вперед на 58-й минуте поединка, воспользовавшись отличной передачей аргентинского партнера по команде, и установил окончательный счет на табло – 2:1. Роналду и Дибала побежали праздновать взятие ворот к угловому флажку и попали в неловкую ситуацию, когда резко повернулись друг к другу, и между ними случился неожиданный поцелуй.
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
ETA PORRAAA pic.twitter.com/by3SxTKe4N— JOGAREMOS JUNTOS ⚫🔴 ᶜʳᶠ (@jogaremosjuntos) January 20, 2020
Дубль португальца помог "Ювентусу" увеличить отрыв от "Интера", который занимает второе место в таблице, до четырех очков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду придерживается строгой диеты, чтобы всегда оставаться в наилучших физических кондициях.
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