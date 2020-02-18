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18 февраля • обновлено в 16:40
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Роналду платит своей девушке огромную "зарплату": названа сумма

1.9т
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Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.

Как сообщает агентство Pasionfutbol со ссылкой на расследование информагентства Telecinco, эти деньги модель получает, чтобы не думать о финансовых вопросах и спокойно заниматься карьерой и детьми.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Goal.com

Джорджина, которая является популярной личностью в Instagram, получает также 8 тысяч евро за размещение рекламы брендов у себя в профиле. Кроме того, одно интервью с моделью стоит 100 тысяч евро.

Стоит отметить, что девушка прошла путь от продавщицы в мадридском магазине до модели, которая примеряет на себя одежду всемирно известных Louis Vuitton и Gucci. Впервые о романе Криштиану и Джорджины стало известно в 2016 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, девушка Роналду порадовала Instagram-поклонников откровенным снимком.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду
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