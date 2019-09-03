Роналду написал новое завещание: стали известны детали

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду внес изменения в свое завещание.

Как сообщает Abc.es, в прошлом месяце 34-летний футболист встретился в Лиссабоне с адвокатами и добавил в документ новое имя. Отныне одной из наследниц состояния португальца стала его девушка Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду вместе с частью своей семьи и своей девушкой Джорджиной Родригес Instagram

Ранее появились слухи о беременности Джорджины. Они с Роналду обручены с ноября 2018 года. Родригес родила Криштиану дочь Алану Мартину.

Главным распорядителем завещания остается мать футболиста, Долореш Авейру. В завещании указаны не только дети Роналду, но также и племянники. Перед этим последние изменения в завещании Роналду делал в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно невеста Роналду разделась и снялась в скандальной рекламе.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!