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3 сентября • обновлено в 17:36
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Роналду написал новое завещание: стали известны детали

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду внес изменения в свое завещание.

Как сообщает Abc.es, в прошлом месяце 34-летний футболист встретился в Лиссабоне с адвокатами и добавил в документ новое имя. Отныне одной из наследниц состояния португальца стала его девушка Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду вместе с частью своей семьи и своей девушкой Джорджиной Родригес

Криштиану Роналду вместе с частью своей семьи и своей девушкой Джорджиной Родригес

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Ранее появились слухи о беременности Джорджины. Они с Роналду обручены с ноября 2018 года. Родригес родила Криштиану дочь Алану Мартину.

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Главным распорядителем завещания остается мать футболиста, Долореш Авейру. В завещании указаны не только дети Роналду, но также и племянники. Перед этим последние изменения в завещании Роналду делал в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно невеста Роналду разделась и снялась в скандальной рекламе.

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Персона
Криштиану Роналду
Место
Португалия Лиссабон
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