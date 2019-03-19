"Роналду? И что?" Футболист сборной Украины сделал неожиданное заявление

Вратарь национальной команды Украины Андрей Лунин заявил, что его команда справится с Криштиану Роналду в первом матче квалификации чемпионата Европы-2020.

По мнению украинского голкипера, у них есть яркий пример – матч 1/8 финала "Атлетико" против "Ювентуса" в Испании, где мадридский клуб не дал шансов звезде туринцев забить мяч.

"Роналду? И что? Его можно остановить командными действиями. "Атлетико" же его остановил в первом матче. Тренерский штаб нам расскажет, как его удержать", - цитирует Лунина FootballHub.

Андрей Лунин ФФУ

Также вратарь "Реала", который на правах аренды выступает за "Леганес", оценил шансы сборной Украины в отборочной группе.

"Португалия – лидер нашей группы, но и с ними, и со всеми остальными можно и нужно играть в свою игру. Мы каждый матч будет играть на победу, а результат увидим уже в конце", - рассказал о настрое в команде Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины пополнилась нападающим накануне поединка квалификации Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Бразилец донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес принял украинское гражданство. В комментариях к одному из постов на Facebook украинский форвард Роман Зозуля высказался об этой ситуации.

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